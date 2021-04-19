Тищенко праздновал день рождения жены в ресторане – СМИ (видео)

У нардепа утверждают, что он с семьей был дома, но видео из ресторана, а также фото машины у гостиницы Fairmont говорят об обратном

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, несмотря на локдаун в Киеве, устроил вечеринку с гостями на день рождения своей супруги Аллы Барановской в ресторане гостиницы Fairmont.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на одного из гостей, который также предоставил видео.

Судя по громадному празднично накрытому столу, на мероприятие пригласили не один десяток гостей. Развлекала друзей семьи Тищенко певица Катя Корецкая.

Также на видео видно, что персонал заведения в медицинских масках, гости же предписания карантина и в этом не соблюдают.

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В тоже время один помощник Тищенко на вопрос о праздновании дня рождения жены депутата заявил, что он проходит у них дома, но журналисты разместили фото, на котором, как они утверждают, видно машину Тищенко около отеля Fairmont.

Напомним, это не первый скандал, связанный с карантинными ограничениями, в который попадает Тищенко. В июле 2020 в разгар карантина в столице стало известно, что его ресторан "Велюр" не соблюдает запрета Кабинета министров на работу заведений общественного питания после 23:00 и работает целую ночь, причем не только не скрывая, а и рекламируя это. Тогда депутат отказался комментировать нарушение.

В то же время в конце прошлого года Николай Тищенко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением ограничить работу общественного транспорта во время карантина выходного дня .