Током не убьет. Кто будет пользоваться дефибрилляторами в метро Киева

Они доступны на всех 52-х станциях киевского метрополитена – находятся дефибрилляторы на платформах

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На всех 52-х станциях столичного метрополитена установили дефибрилляторы. Они расположены в пассажирской зоне на перронах станций, а не как раньше, только в кассовых залах. Сайт "Сегодня" узнавал, кто может воспользоваться техникой для спасания жизни пассажиров.

Отметим, что ранее дефибрилляторы находились в кассах метрополитена. Это вызвало шквал критики со стороны киевлян и активистов.

"Если человеку стало плохо на станции, то помощь ему нужно оказать немедленно. А если дефибриллятор находиться в кассе, то за ним нужно кому-то бежать по эскалатору и принести его на перрон. Это потеря времени, которая может стоить человеческой жизни", - возмущались активисты в социальных сетях.

Теперь все дефибрилляторы перекочевали из касс на перроны станций.

"Мы прислушались к таким замечаниям и разместили дефибрилляторы в пассажирской зоне. На каждой станции есть указатели, где именно находится дефибриллятор. Его можно достать за считанные секунды и при необходимости оказать помощь", – рассказали нам в Киевском метрополитене.

Кто сможет пользоваться

Как заверили сайт "Сегодня" в подземке, дефибриллятором может воспользоваться любой желающий пассажир.

"Все дефибрилляторы установлены в пассажирской зоне. Если есть необходимость, то любой человек может им воспользоваться. Например, вы увидели, что человеку плохо на станции и у него явные проблемы с сердцем, смело подходите и берете дефибриллятор. Коробка снимается со стены, на ней есть специальные указатели, как ее открыть. Дефибриллятор – небольшой чемоданчик, который удобно нести. Он автоматический, оборудован голосовыми подсказками. Нужно лишь поэтапно выполнять все советы по его использованию", – рассказывает сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Током точно не убьет

Многие переживают, что дефибрилляторы начнут срывать со стен хулиганы, а также есть риск, что при его использовании необученный человек может сам себе навредить большим разрядом тока.

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"У нас используются дефибрилляторы европейского производства. Как указанно в инструкции, при помощи дефибриллятора можно провести сканирование человека. Если реанимация человеку не нужна, устройство просто не подает разряд", – успокаивает Наталья Макогон.

Она добавляет, что в случае повреждения устройства его можно будет заменить.

"Если их кто-то сломает, то мы будем фиксировать повреждение и поднимать вопрос о закупке дополнительного аппарата или деталей к нему. Сейчас на все дефибрилляторы, которые установлены в метрополитене, действует гарантия, и они в рабочем состоянии. Когда истечет срок гарантии, будет поднимать вопрос о закупке новых устройств", – пояснила Наталья Макогон.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Скоро научат сотрудников

В метрополитене напоминают, что данный проект реализуется в подземке с 2020 года. Не так давно были внесены изменения в правила Киевского метрополитена.

"Мы сейчас проводим закупку услуг по обучению наших сотрудников навыкам по оказанию медицинской помощи пассажирам. В том числе, они будут уметь использовать дефибриллятор для спасения жизни пассажиров", – добавляют в подземке.

Напомним, что в 2020 году Киевский городской центр общественного здоровья закупил 52 единицы оборудования (по одному для каждой станции) и передал на баланс метро. Из них 19 были смонтированы в местах, определенных авторами общественного бюджета "Реаниметро".

Ранее мы писали, что в Киевском метрополитене спасали мужчину – ему стало плохо прямо в подземке.

Напомним, что в Киевском метрополитене конфликт сотрудницы станции и пассажира перерос в драку.