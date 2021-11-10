Торговали кокаином. В Киеве накрыли группировку наркоторговцев

Досудебное расследование продолжается / Фото: Коллаж: Сегодня

Полицейские разоблачили членов преступной группировки, которые занимались поставкой и сбытом наркотиков в Киеве. Для задержания злоумышленников провели ряд оперативных закупок.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Telegram.

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Четверо мужчин занимались поставкой наркотиков в Киев, а также их распространением в столице. Правоохранители задержали злоумышленников и изъяли у них запрещенные вещества.

"В ходе обысков обнаружено и изъято около 150 г кокаина, расфасованного и готового к сбыту, а также 200 тыс. гривен, 30 тыс. евро и 9 тыс. дол. США. В настоящее время задержанным доложено о подозрении, решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.



Досудебное расследование продолжается.

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

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В каких областях нашли больше всего наркотиков:

Днепропетровская;

Харьковская;

Донецкая.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, которые распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.