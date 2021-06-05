Охранник ТРЦ в Киеве торговал "огнестрелами" и боеприпасами – даже к гранатомету

В Киеве торговали оружием. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Ранее сообщалось, что в киевской школе дети отравились неопознанным токсином.
Двух киевлян уличили в сбыте и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева задержаны двое жителей столицы, уличенных в сбыте и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Как отмечается, при проведении контроля за совершением преступления оперативный покупатель приобрел у мужчины 2 единицы огнестрельного оружия – пистолет "ПМ" и пистолет "Наган", а также более 70 боеприпасов к ним и взрывчатое вещество на общую сумму 1800 долл. США.
"В дальнейшем при проведении обысков по месту жительства задержанного, а также его 54-летнего сообщника, правоохранители изъяли еще более 100 боеприпасов к огнестрельному оружию и гранатомету", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос о сообщение мужчинам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, в Киеве задержали двух мужчин, разгуливающих по городу с оружием.
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