"Товара" на миллион гривен: в Киеве разоблачили наркобанду (фото)

На снимке - изъятый товар. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве разоблачили группу наркодельцов с "товаром". Стоимость изъятых наркотиков при розничной продаже составляет более миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры в Facebook.
Преступная группа занималась продажей кокаина, марихуаны, амфетамина и МДМА.
"В ходе обысков, проведенных на территории Киева по местам проживания, в автомобилях и гаражах фигурантов, изъято 730 г каннабиса, около 250 г кокаина, 150 г амфетамина, метадон и таблетки МДМА, а также веса, зип-пакеты и другие доказательства преступной деятельности группировки", - говорится в сообщении.
Наркотики хранили по месту проживания и гаражах. Фото: Прокуратура Киева/Facebook
По результатам проведенных следственных действий шесть человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрении.
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В суд направили ходатайства о заключении подозреваемых под стражу и наложения ареста на имущество.
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