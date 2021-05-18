Трамвайная перезагрузка за 25 млн евро. Когда Киев получит 20 новых машин (фото)

На каком именно маршруте в столице будут ходить новые трамваи пока неизвестно

Фото: В'ячеслав Скриль/Facebook

У Киева появился шанс обновить трамвайный парк новыми машинами. Как сообщает корреспондент "Сегодня", столица получит 20 новых трамваев отечественного производства компании "Татра-Юг".

Контракт был подписан по результатам международного тендера, проведенного по правилам Европейского Инвестиционного Банка в рамках реализации проекта "Городской Общественный Транспорт Украины".

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Новые трамваи желтого цвета, они имеют необычную современную форму кабины. Как заверяют на предприятии, все составы абсолютно низкопольные и трехсекционные, их длина 27 метров.

Фото: В'ячеслав Скриль/Facebook

Первый вагон в Днепре уже прошел сертификационные испытания. Трамвай даже проехался по улицам этого города.

Фото: В'ячеслав Скриль/Facebook

Пользователи социальных сетей, как всегда, раскритиковали дизайн кабины нового трамвая, мол, она будет нагреваться на солнце и превращаться летом в печку для водителя.

Фото: В'ячеслав Скриль/Facebook

Некоторым не нравится размещение кресел в салоне трамвая – одним они слишком большие, а вторым слишком высокие.

Чем хороши?

Эксперты считают, что покупка городом новых трамваев – позитивное решение, до этого столичные власти покупали польские трамваи Pesa.

"Киеву остро необходимы новые трамваи. Их покупка финансируется за счет кредитных средств Европейского Инвестиционного Банка в рамках программы "УрбанТранспорт-1", по которой многие страны покупают технику для общественного транспорта, реконструируют и строят новые линии. Тем более, что этот трамвай украинского производства", – рассказал сайту "Сегодня" первый заместитель министра финансов Украины, эксперт по транспорту Александр Кава.

Он перечислил такие плюсы нового транспорта:

У трамвая низкий пол по длине всего салона. Пассажирам (особенно пожилым) будет очень удобно осуществлять посадку и высадку на остановках общественного транспорта.

У него больше дверей, чем у трамваев польского производства, которые эксплуатируются на скоростной линии на Борщаговке и левом берегу Киева.

Доля украинских комплектующих в новом трамвае "Татра-Юг" приближается почти к 100%.

Цена новых трамваев

В КГГА сайту "Сегодня" рассказали, что сейчас предприятие решает юридические вопросы – были судебные разбирательства по поводу проведения тендера, но все трудности уже позади.

"Договор о поставке трамваев уже подписан и направлен на согласование в профильное министерство для оплаты 10% аванса. Стоимость 20 новых трамваев "Татра-Юг" составит 24,9 миллионов евро. Они закупаются за счет кредитных средств Европейского Инвестиционного Банка. Первый трамвай приедет в Киев через полгода, а поставка всех остальных будет осуществляться на протяжении 30 месяцев", – пояснили сайту "Сегодня" в КГГА.

В КП "Киевпастранс" не смогли нам ответить, на каком именно маршруте в столице заработают новые трамваи. Вероятней всего, что это будет линия скоростного трамвая на Борщаговке.

Ранее мы писали, что в Киеве предложили убрать с Подола трамваи. По мнению автора петиции, в столице надо усовершенствовать трамвайную инфраструктуру.

Напомним, что ранее в Департаменте инфраструктуры КГГА представили проект велодорожки вдоль Набережного шоссе, где раньше ходил легендарный трамвай №5.