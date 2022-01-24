Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото)

В Киеве у аптек толпятся люди / Фото: Коллаж: Сегодня

В первый день, когда украинцы, старше 60 лет, могут купить лекарства на "Вовину тысячу", выяснилось, что далеко не все аптеки готовы к нововведению. Сайт "Сегодня" решил проверить, как обстоят дела в аптеках.

"Например, у нас сегодня с утра спрашивали о такой возможности рассчитаться, но финансовых указаний принимать такие платежи не приходило. Соответственно, расчет производится либо наличкой, либо с помощью банковской карты", – рассказал нам провизор в аптеке крупной сети на столичном проспекте Леся Курбаса.

С утра в некоторых аптеках были большие очереди, но покупатели нам рассказали, что пускают ограниченное число людей / Фото: Сегодня

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Еще в одной аптеке уже другой сети нам уточнили, что такая возможность должна появиться с завтрашнего утра.

"Есть предположение, что за один раз лекарств можно будет купить не на 1 тысячу, а на меньшую сумму. Почему так – не знаю, лишь слышала о таком возможном указании. Как будет на самом деле – решится завтра".

И лишь в третьей аптеке на нашем пути сообщили, что у них с утра можно купить лекарств с помощью программы "єПідтримка". При этом аптекарь сообщила, что ни о каких финансовых ограничениях ей не известно. Как мы убедились, в некоторых аптеках с утра наблюдались очереди. Но при этом не все из покупателей были из категории тех, кто хотел воспользоваться нововведением.

Относительно спокойная ситуация наблюдалась в банковских отделениях. Впрочем, один из пенсионеров, стоящих в очереди (в банк пускают ограниченное число людей из-за карантина) нам рассказал, что 20 числа был свидетелем нестандартной ситуации.

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"Был последний день, когда можно было вовремя заплатить за коммуналку, – рассказывает нам пенсионер. – Я пришел в отделение. Передо мной стоял такой же дед как и я. Кассиру он сказал, что прошел полный курс вакцинации и хочет оформить эту тысячу. Но почему-то у него это не получилось, я не вникал в подробности. Дед начал кричать, мол, за какой шиш он купит смартфон, чтобы оформить "Дію", начал ругаться и в итоге крикнул шутя, что "надо бросить гранату". Спустя мгновение примчала охрана, но конфликт был исчерпан – старик успел уйти".

Какие лекарства можно купить на "тысячу Зеленского"?

В популярных сетях украинских аптек нам ответили, что никаких ограничений или списков разрешенных для покупки товаров – нет.

Вы можете выбрать любой товар или лекарство в аптеке и расплатиться за него "тысячей Зеленского", если выполнили все предыдущие шаги.

Именно такой ответ мы получили в:

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"Аптеке Доброго дня";

"Аптеке оптовых цен";

"Аптеке низких цен".

Как расплатиться "тысячей Зеленского" в аптеке?

Тут существует несколько вариантов. Первый – оплатить виртуальной картой "єПідтримка", которая подтягивается в ваш смартфон.

Для этого необходимо оформить карту в одном из банков-партнеров и после этого зарегистрироваться в программе через мобильное приложение "Дія".

Также можно получить пластиковую карту "єПідтримка", однако делают это только два банка на данный момент – Monobank и Альфа-банк.

В Кабмине обещают, что думают над возможностью получения "ковидной" тысячи теми, кто не зарегистрирован в "Дії", однако пока такой функции нет.

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