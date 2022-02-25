Третий раз за утро: в Киеве объявлена воздушная тревога

Власти города снова предупреждают об опасности с воздуха / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице объявлена воздушная тревога уже третий раз за утро, 25 февраля. Киевлян просят срочно последовать в укрытия.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию", – пишут в сообщении.

Ближайшее укрытие можно найти по ссылке.

ВСУ отбили удар под Черниговом и отбросили врага

На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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"Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов по личным данным россиян", – отметил он.

Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

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Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

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