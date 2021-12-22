Тревожные темпы вакцинации и ложная статистика: что происходит с COVID-19 в Киеве

За сутки в столице более тысячи новых случаев коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве за последние сутки 1403 новых случаев коронавирусной инфекции. Эксперты сообщают, что статистика по заболеваемости не соответствует действительности. Сайт "Сегодня" собрал свежую информацию.
Данные за сутки
В городе за сутки 22 человека умерли от COVID-19. А выздоровели 2 124 человека.
Всего за время пандемии:
- подтвержденных случаев в столице – 324 046,
- летальных случаев – 8 057,
- выздоровели – 303 420.
Статистика не соответствует реальной динамике
В Киеве статистика по коронавирусу не соответствует действительности. Причина в том, что большие задержки обнародования данных. Об этом сообщает пресс-служба НАН.
Сообщается, что из-за задержек ежедневно обнародуется вдвое больше случаев, чем делается положительных ПЦР-тестов.
"В Киеве статистика заболеваемости не соответствует реальной эпидемической динамике из-за больших задержек обнародования данных, количество ежедневных положительных ПЦР-тестов уменьшилось более чем втрое по сравнению с максимальными значениями", – говорится в сообщении.
Новые правила карантина
С 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников.
Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства.
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