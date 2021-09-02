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Тройное ДТП в Киеве: на Окружной парализовало движение (фото)

Ольга Кравченко
2 сентября, 17:49
Пока неизвестно есть ли пострадавшие в аварии

На Минском шоссе столкнулось сразу три авто. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

В Киеве сегодня произошло тройное ДТП. В результате на Окружной дороге образовалась огромная пробка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, авария случилась на перекрестке Минского шоссе и Окружной дороги.

Фура въехала в легковушку. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

"Не поделили дорогу легковушка, фура и микроавтобус, образовалась пробка", – пишут в Сети.

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Движение стоит. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

Как свидетельствуют онлайн-карты Google maps, на месте действительно большая пробка. Движение затруднено по всем полосам.

Четыре полосы движения заблокировано. Фото: Google maps

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

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