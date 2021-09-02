Тройное ДТП в Киеве: на Окружной парализовало движение (фото)

На Минском шоссе столкнулось сразу три авто. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
В Киеве сегодня произошло тройное ДТП. В результате на Окружной дороге образовалась огромная пробка.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Так, авария случилась на перекрестке Минского шоссе и Окружной дороги.
Фура въехала в легковушку. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
"Не поделили дорогу легковушка, фура и микроавтобус, образовалась пробка", – пишут в Сети.
Движение стоит. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
Как свидетельствуют онлайн-карты Google maps, на месте действительно большая пробка. Движение затруднено по всем полосам.
Четыре полосы движения заблокировано. Фото: Google maps
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.