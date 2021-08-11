Турция и Греция. В международном аэропорту "Борисполь" назвали самые популярные направления для украинцев

Терминал столичного аэропорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В международном аэропорту "Борисполь" назвали самые популярные направления, куда летают украинцы. По данным пресс-службы предприятия, за семь месяцев этого года из аэропорта отправились в путешествие 4 564 938 пассажиров (из них 2 512 066 – пассажиры регулярных рейсов, 2 052 872 – нерегулярных).
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество пассажиров увеличилось на 60%.
"Наиболее популярные международные направления среди пассажиров – открытые для путешествий украинцам Турция, Египет, Греция. Так, суммарно доля путешествующих в эти страны составила 51% от общего количества отправленных пассажиров из аэропорта Борисполь", – отмечают на предприятии.
Больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:
- Анталия
- Шарм-эль-Шейх
- Стамбул
- Даламан
- Тиват
- Бодрум
- Хургада
- Одесса
- Тель-Авив
- Ираклион
Пассажиропоток в "Борисполе"
Только в июле 2021 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 млн 167 тыс. 994 пассажиров (из них 735 тыс. 640 – пассажиры регулярных рейсов, 432 тыс. 354 – нерегулярных).
Учитывая, что лето еще не закончилось, а для туристов после карантина стают доступными полеты в другие страны, в аэропорту призывают пользоваться их услугами.
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