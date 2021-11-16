Тысяча Зеленского уйдет на проезд? Как киевляне реагируют на повышение тарифов в транспорте (фото)

Жители Киева шокированы повышением тарифов на транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве с 1 января власти планируют повысить стоимость проезда в транспорте до 20 гривен, с картой киевлянина – до 12 гривен. В Сети многие возмутились этим решением и высказали свое недовольство.
Подробнее о том, как киевляне относятся к повышению тарифов – читайте далее в материале "Сегодня".
Жители Киева шокированы повышением стоимости проезда
В Сети жители столицы начали возмущаться тем, что с 1 января за разовую поездку придется платить 20 гривен.
- "Конец эпохи бедности!"
- "Вообще должно быть 50 грн, и никак иначе"
- "Невменяемые"
- "А чего 20? Давай уже 50"
Это связано с "Вовкиной тысячей"?
Некоторые шутят, что повышение тарифов связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский решил выдать каждому вакцинированному украинцу по 1000 гривен.
- "За вакцинацию дадут 1к, так что еще сдача будет"
- "Так вот куда эта "золотая тысяча с барского плеча пойдет. На проезд"
- "Вакцинированным 12, невакцинированным – 20"
Кто-то и не против повышения цен на проезд
Некоторые местные жители посчитали правильным решение поднять цены на проезд в столичном транспорте.
- "Давно пора было. Для средней зарплаты по Киеву стоимость проезда 8-10 грн слишком мало. Все равно, сколько в итоге дойдет коммунальщикам после распила, но в любом случае больше. Может быть, пойдет на пользу"
- "Вы чего орете? Сейчас метро стоит 30 центов. Это самое дешевое метро в мире. Так оно и выглядит"
Сколько теперь будет стоить проезд в столице?
- Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
- В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
- Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
- Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.
Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.