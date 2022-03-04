У Кличко сообщили, каким будет комендантский час на выходных

Комендантский час будет с 20:00 до 07:00 / Коллаж "Сегодня"

В Киеве на выходных остается без изменений комендантский час. Он продлится каждую ночь с 20:00 до 07:00.

Об этом сообщает КМДА.

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"Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа. Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 4 марта

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