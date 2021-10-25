Убийство хозяина и появление привидений в грозу. Что скрывает Замок Ричарда – Львиное сердце в Киеве

Замок Ричарда - Львиное сердце в центре Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

Замок Ричарда – Львиное сердце – одна из самых известных достопримечательностей Киева. Здание расположено в центре старого города – на Андреевском спуске, 15. Хотя фасад отреставрирован, замок пустует уже несколько десятилетий. А среди киевлян ходят мистические истории о привидениях и проклятии, ставшем причиной смерти подрядчика, построившего этот дом.

"Сегодня" узнали, какие тайны скрывает этот замок.

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Дом изначально был построен для сдачи квартир в аренду. Однако говорят, что первые жильцы с ужасом выселялись, поскольку слышали постоянное завывание и плач в доме. Во время стройки здание пережило пожар, а его владелец, Дмитрий Орлов, погиб внезапно через несколько лет после окончания работ. Возможно, все это и положило началом мистическим историям.

Архивная фотография. Фото: interesniy.kiev.ua

История дома

Строительство замка завершили в 1904 году, продолжалось оно три года, и за это время Дмитрий Орлов погряз в долгах. Сначала он взял деньги на строительство дома, потом – для его восстановления после пожара. А после завершения работ появилась еще одна проблема: подрядчик неправильно оформил разрешение на постройку, проект здания был украден из Петербурга. За это Орлов заплатил большой штраф.

Чтобы выкарабкаться из долговой ямы, Орлов обратился в Киевское кредитное общество, взял заем на 36 лет и сдал квартиры в аренду. Дом облюбовали художники и творческие люди – он никогда не пустовал. То есть, даже если призраки и жили в доме, то уж так сильно они жильцов не пугали.

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Художник Дмитрий Филатов. Фото: arts.in.ua

Легенды о замке и Орлове

Трагедия действительно произошла с Орловым, но она не была связана с замком Ричарда. Подрядчик выиграл тендер на строительство части железнодорожного полотна. Сначала стройка казалась выгодной, но пришел кризис, и работники остались без денег. Видимо, разгневавшись, они якобы застрелили Орлова.

Его жена осталась вдовой с пятью детьми на руках. Женщина продала замок с молотка за внушительную сумму, погасила долги и дальше жила на эти деньги.

Фото: Википедия

Насчет привидений, которые пугали жителей дома, то и с этим тоже разобрались со временем. Одну квартиру в замке снимал историк Степан Голубев. Устав от жутких стонов, которые появлялись при каждой грозе, он начал исследовать дымоходы и нашел в них яичную скорлупу. Ее якобы оставили строители как месть за невыплаченную зарплату.

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О романтическом названии замка Ричарда – Львиное сердце также есть несколько версий. По одной из них, дом назван так честь в торговца Ричарда, который несколько десятилетий снимал комнату. Его любили жильцы, потому что он часто рассказывал интересные истории. В годы войны Ричард прятал в подвале дома евреев.

Но есть и другая версия. Название прижилось с легкой руки писателя Виктора Некрасова, который написал о том, что в детстве играл на крыльце этого дома и представлял, будто перед ним тот самый замок, в котором проходило действие повести "Айвенго" Вальтера Скотта.