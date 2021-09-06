Убийство на Оболони. В Киеве разыскивают опасных преступников (фоторобот)

Двоих преступников ищут в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве разыскивают мужчин, которые подозреваются в убийстве женщины на столичной Оболони. Прохожие обнаружили на улице потерпевшую с травмой головы.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.
На улице Приречной местные жители нашли тело женщины без признаков жизни.
"Мы установили личность потерпевшей, это – 37-летняя уроженка Черниговщины, которая приезжала в столицу на подработку. Женщина жила в палатке вблизи водоема, где прохожий и обнаружил ее с травмой головы и без признаков жизни", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.
Приметы
По показаниям свидетелей составили фоторобот одного из мужчин, который может быть причастен к данному преступлению:
- на вид ему 60-65 лет,
- рост примерно 175-180 см,
- худощавого телосложения (изображен на фото),
- смуглый, глаза светлого цвета, имеет седые волосы и седую бороду, из явных особых примет – на верхней челюсти имеет только несколько коренных зубов.
Ориентирование по другому злоумышленнику:
- возраст 25-35 лет, рост примерно 175-180 см,
- спортивного телосложения,
- короткая прическа, волосы темного цвета, лицо круглое.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Полиция Киева обращается к гражданам, кто обладает какой-либо информацией, звонить по телефонам: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 или 102.
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