Убытки в 12,7 млн на освещении депо киевской подземки: подрядчику сообщили о подозрении

Подрядчику КП "Киевский метрополитен" сообщили о подозрении. Фото: Прокуратура/Telegram
Прокуратура столицы сообщила о подозрении подрядчику в завладении бюджетными средствами территориальной громады Киева. Ущерб оценили почти в 13 млн гривен.
Об этом пишет Прокуратура Киева в Telegram.
КП "Киевским метрополитеном" и подрядной организацией был заключен ряд договоров о проведении капремонта сетей освещения объектов метрополитена с производством светодиодных светильников – электродепо "Харьковское" и "Оболонь".
"Руководитель частного предприятия, злоупотребляя своими полномочиями, зная фактическую стоимость продукции и выполненных работ, осуществил поставку светильников со светодиодным источником света в адрес КП "Киевский метрополитен" по завышенным ценам", – говорится в сообщении.
По оценке экспертов, ущерб местного бюджета составил около 12,7 млн гривен.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.
Ранее мы писали, что СБУ выявила хищение десятков миллионов гривен при реконструкции аэропорта "Борисполь".
Напомним, СБУ поймала чиновников Нацакадемии наук на передаче земли в Киеве ценой в сотни миллионов гривен.
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