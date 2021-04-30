"Ударил девушку и мог присвоить рясу". Подробности о скандальном "священнике" в Киеве

Мужчина в рясе, который устроил дебош на Подоле – не священник, но где он взял такую одежду неизвестно

В Киеве мужчина в рясе, который недавно разгуливал по Подолу, не только толкнул, но и ударил девушку. После этого на место происшествия вызвали наряд полиции.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

"Поступил вызов, что, якобы, этот мужчина ударил девушку. Приехала полиция, но в итоге на нарушителя никто не стал писать заявления. На него все же был составлен протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде", – сказал он.

По словам копа, информация о том, что нарушитель в рясе – это священник, не подтвердилась.

При этом на вопрос, где он взял рясу и крест – в полиции пока не смогли ответить. Не подтвердили принадлежность к духовенству и опрошенные представители церквей и конфессий. По неофициальной информации, мужчину и ранее видели навеселе на Подоле.

Как мы сообщали ранее, 23 апреля на Подоле видели выпившим мужчину в облачении священника. Прохожим он показывал неприличные жесты.

Напомним, ранее во Львове священник "приватизировал" церковь, построенную на пожертвования прихожан.