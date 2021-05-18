Удобно устроился. Почему из метро Киева не могут изгнать Ленина (фото)

В 2014 году бюст Ленина прикрыли ширмой в виде рисунка зала оперного театра – сам бюст весит около 6 тонн

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевском метро находится самый живучий бюст Ленина, которому удалось "выжить" во время масштабной декоммунизации в 2014 году. Как сообщает корреспондент "Сегодня", он находится в торце станции "Театральная" (бывшее название "Ленинская") со дня открытия станции в 1987 году.

Бронзового вождя обливали краской и пытались несколько раз разбить кувалдами активисты Майдана. В 2014 году гигантский бюст Ильича прикрыли ширмой в виде рисунка зала Оперного театра.

Сайт "Сегодня" поинтересовался у Киевского метрополитена, в каком состоянии сейчас бюст Ленина и как долго они собираются прятать его под землей.

Семь лет за ширмой

Еще в 2014 году в подземке нас заверяли, что их специалисты изучают крепления, на которых держится вождь, чтобы безопасно его демонтировать.

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К слову, вес бюста – более шести тонн. Но, видимо, вождя пролетариата кто-то пощадил, а со станции убрали лишь 24 бронзовых горельефа в виде знамен с цитатами из трудов вождя на русском и украинском языках, которые красовались в нишах мраморных пилонов.

На предприятии нас заверили, что Ленин продолжает висеть на стене станции, скрытый от глаз пассажиров метро, а вопрос о его демонтаже пока не рассматривается.

"Когда была активная фаза декоммунизации, по закону – советскую символику нужно было демонтировать или закрыть. Поскольку вес постамента 6 тонн, было принято решение оставить Ленина под землей. Демонтаж – это дополнительные расходы и выполнение сложных работ для нашего предприятия. Мы решили закрыть вождя фанерой, а потом на ней был нарисован мурал в виде зала киевского оперного театра", – пояснила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Хотели отдать в музей

Кстати, вопрос демонтажа бюста Ленина с метро выносился и на сессию Киевсовета.

"У города была идея по созданию парка Тоталитарного прошлого на ВДНХ. В такой музей под открытым небом планировалось свезти все памятники коммунистического прошлого, в том числе и Ленина с "Театральной". Но, увы, вопрос открытия такого парка застопорился. Идея осталась только идеей", – добавляют в метро.

Могут разрезать на части

В метрополитене отмечают, что убрать бронзового Ленина будет непросто. Это очень дорого финансово из-за большого веса бюста. В процессе демонтажа нужно задействовать технику метрополитена. Нужно принять решение, как именно его вывозить.

"Есть два варианта. Первый, мы разрезаем его на части и вывозим из станции, а после эту бронзу, как коммунальную собственность, сдаем на утилизацию. Или мы демонтируем Ленина целиком и в идеальном состоянии предаем в вышеупомянутый музей-парк. Пока окончательного решения нет. И Ленин никому не мозолит глаза в метро, многие уже и забыли о его существовании. Если будет принято решение начать его демонтаж – мы всегда готовы это сделать", – поясняет Наталья Макогон.

Красноармеец за стенкой

Кстати, на станции "Дворец "Украина" имеется еще один персонаж из советской эпохи, спрятанный за ширмой. В торце станции находится мозаичное панно с красноармейцем. Оно тоже закрыто от пассажиров фальшстеной из фанеры.

Фото: Киев-фото

Изображение красноармейца, выполнено в технике флорентийской мозаики. Станция метро "Дворец "Украина" была открыта в 1984 году. Нынешнее название она носит с 1993 года, а изначально называлась "Красноармейская".

"С мозаикой в виде красноармейца на станции метро "Дворец Украина" пока тоже нет окончательного решения. Если его демонтировать, то мозаика однозначно разрушится. И это вызовет бурю негодования у ценителей мозаик советских времен. А если в городе будет создан упомянутый выше музей, то красноармейца перенесут туда, если получится его аккуратно демонтировать", – добавляет Наталья Макогон.

Ранее мы писали, что в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядят – там портреты Ленина и тысячи противогазов.

Напомним, в харьковской мэрии сбросили на пол Ленина. Барельеф снял со стены представитель общественной организации "Світанок" и соучредитель организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.