Угроза красной зоны и бустерная вакцинация. Какая ситуация с COVID-19 в Киеве

В стране продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве только за минувшие сутки обнаружили 2437 больных коронавирусом. Из-за плохой эпидемиологической ситуации столица уже перешла в оранжевую зону карантина. А киевляне вовсю делают бустерные дозы прививки от коронавируса.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о коронавирусе в Киеве.

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Данные за сутки

"2437 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 16 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8540 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 372 929", – об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Заболели за прошедшие сутки:

1329 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

790 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

143 девочки от 1 месяца до 17 лет и 175 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Выздоровели за прошедшие сутки 837 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 338 697 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 467, в Оболонском – 340 и в Деснянском районе – 258 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Бустерная вакцинация

Часть киевлян уже получила бустерную дозу прививки от коронавируса. С 1 февраля жители столицы смогут и обновить свой COVID-сертификат в приложении "Дія". Его срок действия составляет 270 дней.

Cертификатом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы. Однако путешествовать с новым документом украинцы смогут только спустя 14 дней от момента прививки.

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Оранжевая зона

Киев 1 февраля перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Отметим, что именно такой прогноз делал главный санврач Киева Сергей Чумак, так что переход не был неожиданным.

При этом Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что в столице рано говорить о красной зоне.

"Несмотря на высокий показатель обнаружения вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель госпитализации. Но несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

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