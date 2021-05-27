Угрожал взорвать банк в центре Киева: иностранца отправили в психбольницу

Мужчину, угрожавшего взорвать банк в Киеве, отправили в психбольницу. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

Гражданина Узбекистана, который угрожал взорвать банк в центре Киева, отправили на принудительное лечение. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был не в себе.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

"По результатам предварительного расследования и судебного рассмотрения установлен факт совершения указанным лицом общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", – говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что на момент совершения преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось.

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Иностранца принудительно госпитализировали в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Напомним, 33-летний гражданин Узбекистана 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева.

Тогда удалось выяснить, что заложниц в банке, по данным силовиков, изначально было две – сотрудница банка и руководитель отделения. Женщина, которая единственная осталась в банке с захватчиком после эвакуации персонала, рассказала, о чем с ним разговаривала.