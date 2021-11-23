Украденный кинотеатр. Как выглядит здание, которое увели из коммунальной собственности Киева (фото)

С 1958 года здесь крутили фильмы, но сейчас кинотеатр заброшен, а окна замурованные. / Фото: Коллаж: Сегодня

История с украденным у киевлян кинотеатром "Молодежный" до сих пор на слуху у горожан. Вернуть его в коммунальную собственность города пытаются с 2014 года, после того как стало известно, что здание перешло в частную собственность еще и по поддельным документам.

Судебные тяжбы тянутся уже не один год. И на прошлой неделе стало известно, что кинотеатр вернут городу. Правда, если не будет подана очередная апелляция.

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Корреспондент "Сегодня" отправился в Новобеличи, чтобы посмотреть, за что же столько лет идет борьба.

20 минут от метро

Кинотеатр "Молодежный" находится в частном секторе. Дойти к нему можно за 20 минут неспешным шагом от станции метро "Академгородок".

Это одноэтажное здание местами разрисованное уличными художниками. Его площадь – 233 квадратных метра.

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Возле кинотеатра есть даже украшение – разрисованные автопокрышки-клумбы. Рядом растут два дерева, которые обрезают местные жители, чтобы ветки не оборвали электропровода.

На самом здании нет опознавательных знаков, что это кинотеатр "Молодежный", хотя он действовал тут с 1958 года. Рядом с ним обычные частные дома и даже мини-детский сад.

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Фото: Александр Марущак/Сегодня

Замуровали окна

Местные говорят, что вывеску со здания украли несколько лет назад, а слово "касса", которое висело над входом и горело неоновыми огоньками, разбили вандалы.

Сейчас возле здания кинотеатра выгрузили новые столбы освещения, которые будут менять на улицах в Новобеличах.

Фото: Александр Марущак/Сегодня

Все окна бывшего фойе кинотеатра замуровали кирпичами, чтобы туда не залезали бездомные, а местные не бросали мусор.

"Это произошло несколько лет назад, когда возле здания кинотеатра парковались элитные "Мерседесы". Сюда регулярно наведывались люди подозрительной внешности. Видимо, они решали что-то замутить с этим зданием. Потом пришли рабочие и замуровали все окна кинотеатра, также наглухо заколотили парадный вход. Так он и стоит заброшенный", – рассказывает нам местный житель Олег.

Фото: Александр Марущак/Сегодня

Крутили индийское кино

Кстати, местные жители еще помнят годы, когда кинотеатр "Молодежный" был настоящим очагом культуры.

"Я часто ходил сюда на киносеансы, благо идти нужно было всего лишь 20 метров. Это был не просто кинотеатр! Он имел свою специализацию, что-то вроде кинозала, где показывали исключительно индийское кино. Я сам встречал тут людей, которые обожали индийские фильмы и приезжали сюда даже из центра Киева, чтобы посмотреть очередную киноленту", – рассказывает нам местный житель Виктор.

Люди до сих пор вспоминают соседку, которая работала кассиром и уборщицей в здании кинотеатра.

"Она продавала билеты и убирала в помещении почти 40 лет. Мы очень уважали эту женщину. Она была для нас, как повелительница кино. Увы, ее уже нет в живых. Тут крутили все выпуски "Ну, погоди!", показывали военные фильмы, даже "Кинг-Конга" мы тут смотрели, сидя на теплой батарее. А в начале 90-х все начало чахнуть и превращаться в тлен", – вспоминает еще один местный житель.

Лечили наркоманов

Вместе с Виктором пытаемся найти вход в здание. По дороге он рассказывает, что одно время помещение кинотеатра арендовала баптистская церковь.

"Это было в период, когда в Киеве мэром был Черновецкий. В помещении кинотеатра уже не было кино, зато молились баптисты и даже лечили тут наркоманов. "Веселые" были для нас времена. Было страшно на улицу выйти. Они там пели свои песни, а по улице шатались странные типы", – вспоминает Виктор.

Превратили в мусорную свалку

Он показывает нам черный ход, откуда обычно после сеанса выходили люди. Сейчас эта деревянная пристройка заметно откололась от кинотеатра, и того глядишь, может завалиться.

На одном из окон, которые замуровали кирпичами, написано: "Не бросайте мусор!".

Фото: Александр Марущак/Сегодня

"Это уже началось после того, как "богомолы" покинули здание. Сюда начали свозить мусор соседи. Окна в здании были разбиты и мусор бросали прямо туда. Однажды даже какой-то старый диван туда забросили. Пришлось мусор убирать своими силами, поскольку тут завелись крысы, и они бегали по всем дворам. Теперь мы зорко следим, чтобы отходы никто не бросал", – рассказывает Виктор.

Жители вспоминают, как местные алкоголики воровали аппаратуру.

"Из помещения киномеханика вынесли все под чистую. Сейчас в зале только кресла остались. А все двери и окна наглухо заколотили. Может, так он дольше сохранится. Лет семь назад здание кинотеатра даже горело, но вовремя успели пожарные и потушили огонь", – вспоминает местный житель Виктор.

Мы так и не смогли найти лазейку, чтобы попасть внутрь кинотеатра. Оказывается, ключа от входа ни у кого из местных нет.

Так помещение кинотеатра выглядит внутри.

Хотят, чтобы вернулось кино

Местные жители считают, что кинотеатр "Молодежный" нужно возрождать в Новобеличах.

"Пусть это будет хотя бы небольшой кинотеатр, с кафешкой. Он будет пользоваться популярностью у местных жителей – вокруг ведь только частные дома, и пойти людям совершенно некуда. Город и так нас поджимает. Некоторые пустыри и "ничейную землю" уже застраивают высотками в Новобеличах. Может, и на месте "Молодежного" хотели впихнуть дом на двадцать этажей, но пока это не получилось", – размышляют люди.

Что говорят в КГГА

В столичной мэрии заявляют, что после передачи кинотеатра в коммунальную собственность города у властей появится возможность распоряжаться возвращенным имуществом, в соответствии с интересами территориального общины столицы и обеспечить эффективное использование помещения кинотеатра "Молодежный".

"Проявления противозаконных действий и посягательства на собственность территориальной общины недопустимы. Городские власти сделают все возможное, чтобы восстановить справедливость и вернуть Киеву его имущество", – заявили в КГГА.

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