Украли более 6,3 млн грн из бюджета: в одной из больниц Киева 7 лет платили фиктивные зарплаты

Руководство медучреждения фиктивно устроило на работу своих знакомых и платило им зарплаты

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве работники столичного медучреждения украли миллионы гривен, выплачивая фиктивные зарплаты.

Об этом сообщает СБУ.

"СБУ разоблачила масштабную коррупцию в "Центре первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Киева. Установлено хищения более 6,3 млн грн, выделенных на заработную плату медперсоналу. Злоумышленники проводили сделки в течение 7 лет", – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили о подозрении главному врачу, трем его заместителям и главному бухгалтеру медицинского учреждения. Они фиктивно устроили на работу своих знакомых и насчитывали им заработную плату. Фактически эти "работники" не появлялись на рабочих местах, а их так называемую зарплату получали организаторы.

Подобной схеме злоумышленники пользовались в течение 2013-2019 годов.

Реклама

Правоохранители провели обыски в медучреждении и помещении одной из столичных райгосадминистраций. Они обнаружили документы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам незаконной схемы.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупционный механизм в компании "Укрзализныця" (УЗ). Один из филиалов УЗ, который занимается добычей и продажей щебня, продавал его только "нужным" клиентам. Речь идет об убытках бюджета на 1 млн гривен ежемесячно в течение полугода, то есть в целом на 6 млн гривен.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила в "Укрзализныце" схему поставок несертифицированной продукции для ремонта интерьера вагонов на более чем 200 млн гривен. Оказалось, что приобретенная УЗ продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Также в начале июня НАБУ провело обыски в больницах "Укрзализныци" в городах. По мнению следствия, чиновники могли украсть миллионы гривен на договорах о ПЦР-тестирование