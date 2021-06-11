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"Укрзализниця" запускает дополнительные рейсы Киев – аэропорт "Борисполь": расписание

11 июня, 14:00

Сергей Мартынец

В компании объяснили, что с приходом лета пассажиропоток увеличился на 30% – теперь экспресс будет курсировать чаще

Рельсовый автобус Pesa / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" с сегодняшнего дня запускает дополнительные рейсы из Киева в аэропорт "Борисполь" в связи с резким увеличением пассажиропотока с приходом лета.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что спрос пассажиров на экспресс из Киева в аэропорт и обратно растет. Так, в мае заполненность этого маршрута в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%.

Поэтому с 11 июня по этому маршруту начнет курсировать отремонтированный рельсовый автобус Pesa. Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов.

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Расписание новых рейсов по маршруту Киев-Пассажирский – аэропорт "Борисполь":

По маршруту аэропорт "Борисполь" – Киев-Пассажирский:

Как сообщали новости "Сегодня", на днях "Укрзализныця" возобновила поезд Черкассы – Львов. Поезд 95/96 "Тясмин" будет иметь 22 остановки во всех областях от Днепра до Галичины.

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Укрзализныця аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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