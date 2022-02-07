Увольнения медиков и почти 400 тысяч заболевших: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

В столице продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве только по состоянию на утро 7 февраля зафиксировали 2266 новых случаев коронавируса за сутки. А киевляне столкнулись с новой проблемой – увольняются молодые врачи и нет свободных мест для подписания новых деклараций.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о COVID-19 в столице.

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Данные за сутки

Всего в столице подтверждено 383 535 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 341 172 человека (307 за сутки);

умерли – 8599 человек (12 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 207 209 случаев COVID-19 (586 новых случаев за сутки).

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Оранжевая зона

Киев 1 февраля перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Именно такой прогноз давал главный санврач Киева Сергей Чумак. Этот переход не был неожиданным.

При этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что в столице рано говорить о красной зоне.

"Несмотря на высокий показатель выявления вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель госпитализации. Но, несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

Куда исчезают семейные врачи?

Штамм коронавируса "Омикрон" стал тяжелым испытанием не только для пациентов, но и для врачей. Он более заразен, но проходит легче других. Кроме того, сейчас в Украине сезонные заболевания. Украинцы массово начали обращаться к врачам, однако оказалось, что их декларация аннулирована, а они об этом даже не были предупреждены.

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"Увольняются молодые специалисты. За последний месяц уволились 3 врача. Очень профессиональных. Молодых. Они уехали за границу, в Эстонию. У них было много подписано пациентов и они все обращаются, мы их не можем подписать..." — объясняет директор Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района г. Киева Ольга Остапенко.

В медицинском центре, которым руководит Ольга Остапенко, 11 амбулаторий, 70 семейных врачей, терапевтов и педиатров. И – ни одного свободного места для подписания деклараций. За перебор уже штрафуют.

Как уберечься от разных штаммов COVID-19

Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:

вакцинироваться;

носить маску, прикрывая рот и нос;

соблюдать дистанцию в 1,5 метра;

чихать и кашлять в согнутый локоть или в салфетку;

не трогать лицо;

регулярно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности;

придерживаться самоизоляции;

мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

Бустерная вакцинация

Часть киевлян уже получила бустерную дозу прививки от коронавируса. С 1 февраля жители столицы смогут и обновить свой COVID-сертификат в приложении "Дія". Его срок действия составляет 270 дней.

Cертификатом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы. Однако путешествовать с новым документом украинцы смогут только спустя 14 дней с момента прививки.

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