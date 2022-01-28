Уже не боятся вторжения? Lufthansa вернула свой рейс на ночевку в "Борисполь"

Lufthansa вернула свой рейс на ночевку в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня
Немецкая авиакомпания Lufthansa вернула на ночную стоянку в аэропорту "Борисполь" рейс LH 1492 Франкфурт – Киев. Однако сократила ее время почти на 1 час.
Об этом свидетельствуют данные flightradar24.com.
27 января самолет авиаперевозчика вылетел в Украину в 22:35 вместо 17:10. В Киеве он приземлился в 01:36.
Обратно во Франкфурт авиалайнер вылетел 28 января в 05:08. Хотя по расписанию это должно было произойти в 06:00.
Почему Lufthansa перенесла рейсы в "Борисполе"
22 января авиакомпания сменила график ночных авиарейсов в Украину. Причина, которую назвали пассажирам – экипаж не может оставаться в стране на ночь из-за "политической ситуации".
В Lufthansa подтвердили перенос времени некоторых рейсов таким образом, чтобы экипажи не ночевали в Украине. Однако такое решение объяснили не страхом за безопасность работников, а "оптимизацией графика движения".