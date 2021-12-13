Уже не шляпа. В Киеве на елку установили рождественскую звезду (фото, видео)

В Киеве на Софийской площади продолжают готовиться к Новому году. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.

Чтобы поднять ее на макушку елки использовали пожарную выдвижную лестницу, ведь высота елки – 31 метр.

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На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сегодня

Четырехметровую звезду с земным шаром погрузили в люльку спасателей. На высоту поднялись четверо рабочих, чтобы там ее надежно закрепить.

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Скандальная шляпа

В прошлом году общественность возмутило, что на главную елку страны хотели установить вместо звезды шляпу волшебника.

Так выглядела верхушка елки, когда ее только установили / Фото: Facebook

В прошлом году тематикой Нового года в столице был сказочный лес. Компания Folk Ukraine, которая организовала новогодний праздник в городе, решила украсить верхушку праздничной елки яркой шляпой, а не звездой, как это всегда делали.

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Многим эта затея не понравилась, люди требовали вернуть назад звезду и заявляли, что шляпа на рождественском дереве недопустима. Скандал закончился тем, что Folk Ukraine сняла шляпу перед Рождеством и все-таки заменила ее звездой.

Какими будут елки в последующие годы в Киеве

Президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий уже разработал проект главной новогодней елки 2024 года.

В следующем году елка также будет ярко украшена – Игорь Добруцкий показал нам цветовую гамму елки-2023. Основными цветами будет белый, розовый и фиолетовый. Тематика следующего Нового года на Софийской площади – балет.

"Тематика елки 2024 года будет "Белый квадрат". Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Черный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади", – делится планами с сайтом "Сегодня" Игорь Добруцкий.

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