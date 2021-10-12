В аэропорту "Борисполь" негде парковаться? Мы проверили слухи

В Сети пишут, якобы на парковке в "Борисполе" закончились места / Фото: Коллаж: Сегодня
Пользователи социальных сетей сообщают, что в международном аэропорту "Борисполь" возник дефицит мест для длительной стоянки автомобилей, а именно на многоуровневом паркинге рядом с терминалом D.
Сайт "Сегодня" проверил, правда ли это.
Сообщается, что свободных мест нет, а некоторые автовладельцы оставляют автомобили в проездах. Люди пишут, что проще добираться в аэропорт на такси, чтобы не мучится с проблемой, где оставить машину.
Что сказали в аэропорту?
В международном аэропорту "Борисполь" заверяют, что возле терминала D достаточно парковочных мест для всех желающих. Общий уровень загруженности – около 75%.
"По состоянию на сегодня, возле терминала D можно припарковать автомобили на длительный срок на 1 и 2 этажах многоуровневого паркинга. Также работают парковочные площадки – Р5, Р6, Р7, Р8. На кратковременных площадках можно припарковать автомобиль более чем на сутки", – сказали в пресс-службе аэропорта.
Там добавляют, что ремонтные работы ведутся на парковочных площадка Р1 и Р3. Их планируют открыть для автомобилистов на следующей неделе.
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