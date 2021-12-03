В аэропорту "Борисполь" поймали иностранца с чемоданом наркотиков (фото)

В столичном аэропорту поймали кувейтца с наркотиками / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у кувейтца целый чемодан наркотика "Лирика". У гражданина Кувейта изъяли более 56 тысяч капсул (около 4 тысяч блистеров) медицинского препарата, который при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

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34-летний мужчина пытался вывезти их из Украины в Стамбул. В дорожном чемодане авиапассажира, следовавшего через "зеленый коридор", среди личных вещей находилось 56 тысяч капсул медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer.

Мужчина прошел с наркотиками через "зеленый коридор" / Фото: Киевская таможня

"Для экономии места пассажир упаковал лекарство без заводской упаковки. Напомним, что препарат "Лирика" отпускается только по рецепту. Ответ на вопрос – как такое количество препарата оказалось у жителя одной из стран Персидского залива – остается открытым", – пишут в сообщении.

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На пассажира составлен протокол / Фото: Киевская таможня

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения "зеленым коридором"). Препарат изъят.

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

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В каких областях нашли больше всего наркотиков:

Днепропетровская;

Харьковская;

Донецк.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.