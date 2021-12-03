В аэропорту "Борисполь" поймали иностранца с чемоданом наркотиков (фото)

В столичном аэропорту поймали кувейтца с наркотиками / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у кувейтца целый чемодан наркотика "Лирика". У гражданина Кувейта изъяли более 56 тысяч капсул (около 4 тысяч блистеров) медицинского препарата, который при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.
34-летний мужчина пытался вывезти их из Украины в Стамбул. В дорожном чемодане авиапассажира, следовавшего через "зеленый коридор", среди личных вещей находилось 56 тысяч капсул медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer.
"Для экономии места пассажир упаковал лекарство без заводской упаковки. Напомним, что препарат "Лирика" отпускается только по рецепту. Ответ на вопрос – как такое количество препарата оказалось у жителя одной из стран Персидского залива – остается открытым", – пишут в сообщении.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения "зеленым коридором"). Препарат изъят.
Сколько наркотиков изъяли с начала года
По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.
В каких областях нашли больше всего наркотиков:
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Донецк.
Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.
Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.