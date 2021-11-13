В аэропорту подтверлили ковид, а жилья нет? Есть ли в Киеве центр обсервации

В Киеве только один центр обсервации ковид-больных и тот уже не работает год. / Фото: Коллаж: Сегодня
В социальных сетях обсуждают историю женщины, которая возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев. По прилете в аэропорту она сделала тест на коронавирус и он оказался положительный. Женщина оказалась в патовой ситуации – в гостиницу ее не пустят, в транспорт тоже, а квартиру снять на время самоизоляции можно только путем обмана, скрыв свой диагноз от владельца.
Люди критикуют власти за отсутствие в городе Обсервационного центра, где бы человек мог побыть на самоизоляции в случае, если у его нет возможности попасть домой.
Выход есть?
В Госпродпотребслужбе Киева нам сообщили, что функции обсервационного центра выполняет одно заведение в столице – клинический санаторий "Жовтень", который находиться в Конча Заспе. Но услуги пребывания в этом учреждении платные.
Сайт "Сегодня" обратился в санаторий "Жовтень", но там нам сообщили, что уже давно не принимают таких пациентов.
"Год назад мы работали в таком режиме, но сейчас обсервации у нас нет. Сейчас мы вообще приостанавливаем работу санатория, поскольку не сможем оплачивать такую большую стоимость газа. Помещения не отапливаются и у нас полностью выключается отопление", – сообщили нам в администрации клинического санатория "Жовтень".
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболели детей – 1616, медработников – 468
За прошедшие сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных исходов. Выздоровел 21 941 человек.
Ранее мы писали:
- Ходят слухи, что в столичных крематориях стоят очереди. Сайт "Сегодня" решил проверить, так ли это.
- В Киевской области ужесточаются ограничения на пользование общественным транспортом.