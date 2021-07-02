В Борисполе открылось обновленное приемное отделение районной больницы (фото)

Всего в Киевской области по президентской программе "Большая стройка" запланирована модернизация приемных отделений в 12 опорных медучреждениях

Бориспольская центральная районная больница. Фото: koda.gov.ua

В Борисполе введено в эксплуатацию приемное отделение местной многопрофильной клинической больницы интенсивного лечения.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Работы по реконструкции отделения проводились в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

У жителей Борисполя, таким образом, появилась возможность получать неотложную медицинскую помощь на европейском уровне и в комфортных условиях.

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Обновленное отделение и новое оборудование позволят быстро установить диагноз. Фото: koda.gov.ua

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Как сообщили ранее в ОГА, восемь отделений уже завершили модернизацию, на финишной прямой – реконструкция приемных в Тетиевской, Переяславской, Фастовской и Ирпенской больницах.

В 2021 году по всей стране, по словам заместителя главы Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, будет обновлено 177 приемных отделений.

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала еще одна программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, – "Большая реставрация". В рамках этой программы планируется за три года восстановить 150 объектов культурного и исторического наследия, а также прилегающую к ним инфраструктуру.

Также напомним, сколько потратят на "Большую стройку" в Киевской области и откуда деньги.

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