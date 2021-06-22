В Борисполе пассажиры МАУ опоздали на рейс из-за очередей. Что произошло?

Фото: коллаж "Сегодня"
Авиакомпания МАУ проведет собственное расследование из-за десятков пассажиров, которые не смогли отправиться в Турцию.
Об этом сообщает Pavlovsky News.
В авиакомпании сообщили, что из-за оставленных в аэропорту "Борисполь" пассажиров МАУ проводит собственное расследование.
В МАУ сообщили, что вина лежит на контрагентах, работающих в аэропорту.. Теперь компания планирует пересмотреть время регистрации с учетом ремонта Бориспольской трассы, а пострадавшим позавчера пассажирам вернут деньги за билеты и предложат другую дату вылета.
Напомним, что в воскресенье, 20 июня, десятки пассажиров не смогли отправиться в Турцию из-за длинных очередей. Пока они стояли у стоек регистрации, самолет улетел без них.
Ранее мы сообщали, что на фоне реструктуризации расходов крупнейший национальный авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" продолжает закрывать свои представительства за границей.
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