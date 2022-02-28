В Бровары зашли диверсионные группы РФ

Диверсионные группы уже в Броварах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бровары под Киевом вечером 28 февраля зашли российские диверсионные группы.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Реклама

Кроме этого, российские военные совершили авианалет. В результате ранены минимум шесть человек.

В городе объявлена воздушная тревога. Все должны оставаться в укрытиях.

Россия обстреляла Киев крылатыми ракетами

Вечером 28 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Как сообщил в сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко, россияне запускают по столице Украины баллистические ракеты. И это произошло после переговоров на Припяти.

Реклама

По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины.

"Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки – взять в кольцо Киев и Мариуполь.

Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой", – написал Геращенко.

Реклама

Ранее мы писали: