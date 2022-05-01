В Буче умерла украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко

Художнице было 85-лет / Коллаж "Сегодня"

В Буче Киевской области скончалась украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко. 85-летняя женщина месяц голодала во время российской оккупации в городе.

Об это сообщает мэр Бучи Анатолий Федорук.

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"На 85-м году жизни отошла в вечность Почетная гражданка города, лауреат премии имени Василия Стуса, художница-модельер Любовь Панченко. Она – из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры. Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия", – говорится в сообщении.

Что известно о художнице

Любовь Панченко была профессиональным художником-модельером Украины, почетным гражданином Бучи, лауреатом премии им. В. Стуса (2001) и членом Союза Украинок.

Женщина входит в группу славных художников-шестидесятников, которые возрождали украинскую культуру во времена хрущевской оттепели.

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