В центре Киева автомобиль на скорости врезался в пассажирский автобус

В столице произошло серьезное ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня утром, 24 сентября, произошло ДТП. Водитель внедорожника Lexus на улице Жилянской не справился с управлением и врезался в заднюю часть маршрутки.

Об этом сообщает Magnolia TV.

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Столкновение джипа с маршруткой произошло прямо на остановке. На момент аварии в салоне автобуса находилось три пассажира.

Авария произошла на остановке общественного транспорта / Фото: Магнолия-ТВ

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Владелец авто объяснил, что у его автомобиля якобы отказали тормоза, поэтому автомобиль якобы стал неуправляемым.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

А в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу попали 23 человека.

Также напомним, в Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением Киев – Кишинев столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.