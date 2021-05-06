Вылетел на тротуар и сбил дедушку: в центре Киева столкнулось два авто (фото)

Мужчину и женщину в срочном порядке госпитализировали с тяжелыми травмами

Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

В Киеве 6 мая произошло серьезное ДТП. В результате столкновения двух иномарок пострадал пешеход, а также один из водителей. Их в срочном порядке госпитализировали медики.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На бульваре Леси Украинки Toyota Prado протаранил автомобиль Fiat, который в это время начал разворот и его вынесло на тротуар.

"Fiat крутился и врезался в столб, а также сбил пешехода. Дедушку в тяжелом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.

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Как пишут в Сети, пострадал не только пешеход, но и женщина-водитель из Fiat.

По предварительной информации их обоих госпитализировали.

Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

Кроме того, в Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала девочка.