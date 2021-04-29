В центре Киева машина загадочно перевернулась на крышу в узкой улочке (видео)

В Киеве 29 апреля в Шевченковском районе произошло ДТП с опрокидыванием авто на крышу.

Об этом сообщают Вартові еспресо в Facebook.

Авария произошла на улице Терещенковской – перевернулся автомобиль Toyota RAV 4.

"По неизвестным причинам водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль на крышу", – говорится в сообщении.

Видео: Вартові еспресо/Facebook

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте работает полиция, которая и должна установить обстоятельства ДТП.

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Движение по улице Терещенковской на данный момент заблокировано.

Несколько пользователей Сети задались вопросом, как водитель умудрился оказаться в таком положении на столь узкой дороге.

Напомним, в Киеве велосипедистка сбила пешехода, обе женщины в больнице.

Кроме того, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей.