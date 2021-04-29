В центре Киева машина загадочно перевернулась на крышу в узкой улочке (видео)

В Киеве 29 апреля в Шевченковском районе произошло ДТП с опрокидыванием авто на крышу.
Об этом сообщают Вартові еспресо в Facebook.
Авария произошла на улице Терещенковской – перевернулся автомобиль Toyota RAV 4.
"По неизвестным причинам водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль на крышу", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте работает полиция, которая и должна установить обстоятельства ДТП.
Движение по улице Терещенковской на данный момент заблокировано.
Несколько пользователей Сети задались вопросом, как водитель умудрился оказаться в таком положении на столь узкой дороге.
Напомним, в Киеве велосипедистка сбила пешехода, обе женщины в больнице.
Кроме того, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей.
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