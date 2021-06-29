Столкновения ФОПов и полиции в Киеве. Начались первые задержания – фото и видео (обновляется)

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"
В столице на Майдане Незалежности 29 июня начались столкновения полиции и ФОПов. Предприниматели планировали пройти маршем с гробом и ритуальными венками – как символ похорон малого бизнеса – к Офису президента, а затем к Верховной Раде. Нескольких человек уже задержали.
"Сегодня" следят за тем, что происходит в центре Киева.
10:35
Силовики заблокировали путь предпринимателям. В результате началась драка.
Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"
Участники акции с флагами с надписью "SaveФОП" кричали правоохранителям "Ганьба" и пытались их оттолкнуть, но безуспешно.
Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"
Вскоре полиции таки удалось добраться до гробов – силовики ломали их и забирали, как и похоронные венки.
Сейчас колона протестующих изменила изначальный маршрут и направилась в сторону Европейской площади, чтобы ходить там по кругу. Крышку гроба участники спасли – ее несут во главе шествия.
11:05
Правоохранители задержали нескольких участников акции. Протестующие хотели их освободить и начались новые стычки.
Скриншот из видео "Страна.ua"
Напомним, в конце апреля в Николаеве ФОПы штурмовали горсовет из-за карантина.
Кроме того, весной в центре Львова предприниматели вышли на акцию протеста против карантина. Люди требовали, чтобы им разрешили работать.
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