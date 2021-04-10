В метро на "Майдане Незалежности" поймали пьяных мужчин с боевыми гранатами (фото)

Им грозит до семи лет лишения свободы

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" полицейские задержали двух мужчин с боевыми гранатами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Заметили пьяных подозрительных мужчин и остановили их для поверхностной проверки.

"Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета похожие на гранаты", – говорится в сообщении.

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Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов. Взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф1 и РГД-5.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области ночью 5 февраля неизвестные сожгли два авто, а затем бросили гранату в окно жилого частного дома.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе правоохранители обнаружили большой схрон с боеприпасами. Среди изъятого более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов и другие взрывоопасные предметы.