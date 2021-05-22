В центре Киева пожар: что горит (фото)

На Жилянской пожар. Фото: Киев Сейчас/Telegram

В Киеве 22 мая центр затянуло дымом. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на Жилянской, 107, произошел пожар.

В ГСЧС Киева нам сообщили, что возле одного из магазинов по улице Жилянской возник пожар. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Фото: Киев Сейчас/Telegram

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На место срочно прибыли пожарные и уже ликвидировали пламя.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Киеве 11 мая произошел крупный пожар в Соломенском районе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Также в Оболонском районе Киева произошел пожар в школе № 9. Всех сотрудников и учеников тут же эвакуировали из здания.