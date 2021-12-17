В центре Киева сняли асфальт – город сковали пробки (карта)

В Киеве из-за провала асфальта пробки. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 17 декабря, в Киеве продолжают проводить ремонтные работы на бульваре Шевченко. Таким образом, в этом районе образовались пробки.

Подробнее о том, где в столице не проехать, – читайте далее в материале "Сегодня".

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Транспорт ездит по-другому

Так, изменилось движение троллейбусов №5, 7, 8, 17. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ по бульвару Тараса Шевченко.

Движение этих троллейбусов было организовано до ул. Леонтовича.

Где пробки?

Большие пробки образовались на бульваре Шевченко, где разрыли асфальт, чтобы ремонтировать трубопровод.

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Пробки на бульваре Шевченко. Скриншот

Кроме того, пробки наблюдаются на проспектах Степана Бандеры, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Голосеевском и Победы.

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Пробки в Киеве. Скриншот

Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".



Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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