В центре Киева таксист столкнулся с грузовиком: перекрыта вся улица (видео)

ДТП на улице Антоновича в столице. Фото: скрин
В центре Киева сегодня произошло ЧП – легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. На месте образовалась пробка.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
На ролике, снятом очевидцами, видно, что грузовой автомобиль полностью перекрыл движение транспорта.
"На Антоновича столкнулись грузовик и таксист Uber", – пишут в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее мы сообщали, что на Волыни грузовик насмерть переехал женщину. Полицейские выясняют обстоятельства летального ДТП в Луцком районе.
Также напомним, во Львовской области девушки попали в больницу из-за пьяной езды. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.
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