В центре Киева в жилом доме обрушился пол: есть пострадавшие (фото)

Пострадавший мужчина находится в неадекватном состоянии – на месте работают медики и полиция

Дом, в котором произошел несчастный случай. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

В центре Киева 16 июня произошло ЧП – в одном из домов на улице Бульварно-Кудрявская, 45Б обрушился пол в квартире. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА, есть пострадавшие.

Так, в ванной комнате этого дома обрушился пол на первом этаже. Часть конструкций рухнула в подвал. Собственник квартиры во время ЧП повредил ногу.

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"На месте работают спасатели, медики и полиция", – говорят в департаменте.

По предварительной информации, пострадавший мужчина находится в неадекватном состоянии.

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Сейчас выясняют причину обрушения.

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