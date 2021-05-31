В центре Киева водитель врезался в машину патрульных (видео)

Водитель как будто не заметил автомобиль полиции

ДТП с участием патрульных. Фото: скрин

В центре Киеве сегодня, 31 мая, произошла авария. Один из автомобилей случайно въехал в авто патрульных.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

ДТП случилось на улице Крещатик. Водитель резко вывернул из поворота и врезался в автомобиль патрульных, который двигался по улице.

"И куда смотрел тот водитель Mazda, что не увидел патрульный автомобиль Mitsubishi?" – пишут в Сети.

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Видео: Киев Оперативный/Telegram

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в Одесской области в ДТП погибла женщина-водитель, а ее дети попали в больницу.

Кроме того, на Волыни в Луцком районе водитель грузовика Renault RVI сбил 60-летнюю женщину.