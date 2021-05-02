В Чернобыле отключили электроэнергию

Припять / Фото: Depositphotos
В Киевской области сегодня, 2 мая, запланированы плановые отключения электроэнергии в Броварском, Сквирском и Чернобыльском районах.
Об этом говорится на сайте "ДТЭК Киевские региональные сети".
Так, в Броварском районе света не будет с 8 утра до 20 часов вечера в таких населенных пунктах:
- Погребы;
- Зазимье;
- Пуховка;
- Рудня;
- Семиполки;
- Бровары;
- Гоголев;
- Рожны.
Также в Каменной Гребле Сквирского района не будет света до восьми часов вечера на Школьной и Кузимиевской. А в Чернобыле до семи часов вечера – на улице Советской и Без названия.
Ранее мы сообщали, что в Украине тысячам больниц и детсадов могут отключить электричество.
Также напомним, энергетики Запорожской ТЭС восстановили электроснабжение Энергодара.
Новости на эту же тему: