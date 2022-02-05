В Чернобыле бойцы с автоматами установили блокпосты и "эвакуировали" людей (фото)

В городе Припять осуществили учения боевых действий. Фото: "Обозреватель", коллаж "Сегодня"

В Припяти Киевской области прошли тактико-специальные учения подразделений МВД. Так, отрабатывалась тактика ведения боевых действий.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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На учениях присутствовали руководящий состав МВД, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, послы иностранных государств и представители стран-партнеров.

По легенде, Припять находится на линии столкновения с возможным противником. Подразделения ВСУ совместно с Нацгвардией выполняют боевые задания по обороне города. Бойцы установили мобильные блокпосты и приступили к эвакуации "мирного населения".

В легенде сказано, что обстановка в районе города Припять напряженная.

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"Отдельные передовые группы противника смогли закрепиться и организовать неподготовленную оборону в господствующих зданиях. По данным разведки, противник понес значительные потери и не может эффективно удерживать занятые позиции", – говорится в легенде.

Участникам учений дали команду провести мероприятия с целью уничтожения противника на занятых им позициях, и с этим они справились успешно.

В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"

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