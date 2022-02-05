В Чернобыле бойцы с автоматами установили блокпосты и "эвакуировали" людей (фото)

В городе Припять осуществили учения боевых действий. Фото: "Обозреватель", коллаж "Сегодня"
В Припяти Киевской области прошли тактико-специальные учения подразделений МВД. Так, отрабатывалась тактика ведения боевых действий.
Об этом сообщает "Обозреватель".
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На учениях присутствовали руководящий состав МВД, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, послы иностранных государств и представители стран-партнеров.
По легенде, Припять находится на линии столкновения с возможным противником. Подразделения ВСУ совместно с Нацгвардией выполняют боевые задания по обороне города. Бойцы установили мобильные блокпосты и приступили к эвакуации "мирного населения".
В легенде сказано, что обстановка в районе города Припять напряженная.
"Отдельные передовые группы противника смогли закрепиться и организовать неподготовленную оборону в господствующих зданиях. По данным разведки, противник понес значительные потери и не может эффективно удерживать занятые позиции", – говорится в легенде.
Участникам учений дали команду провести мероприятия с целью уничтожения противника на занятых им позициях, и с этим они справились успешно.
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