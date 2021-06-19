В Чернобыльском заповеднике открывают велосипедные и водные маршруты (фото)

Водные маршруты в Чернобыльском заповеднике. Фото: Дениса Вишневского
С 22 июня в зоне отчуждения на территории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника возобновляются путешествия велосипедными и водными маршрутами. Всего таких маршрутов будет шесть.
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.
"Маршруты проверены и утверждены, особое внимание уделено радиационно-дозиметрическомe контролю", – пишут в сообщении.
Всего будет действовать пять водных и один велосипедный маршрутов, а именно:
- №14: Река Уж – река Припять – Чернобыль
- №15: Река Днепр – река Припять – река Днепр – село Теремцы
- №16: Река Днепр – река Припять – Чернобыль
- №17: Река Днепр – река Припять – Железнодорожный мост
- №18: Река Днепр – река Припять – река Брагинка – село Ладыжичи
- веломаршрут КПП "Зеленый мыс" – село Оташев – село Куповатое – село Опачичи
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"Благодаря этим маршрутам можно будет увидеть привычные чернобыльские места с необычного ракурса и открыть для себя новые интересные тропы и местности", – добавляют в агентстве.
Ранее мы сообщали, что в Чернобыльской зоне отчуждения будет построена крупная ветровая электростанция, а из поврежденных пожарами деревьев будет производиться водород.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.
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