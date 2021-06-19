В Чернобыльском заповеднике открывают велосипедные и водные маршруты (фото)

Туристы смогут открыть для себя новые интересные тропы и местности

Водные маршруты в Чернобыльском заповеднике. Фото: Дениса Вишневского

С 22 июня в зоне отчуждения на территории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника возобновляются путешествия велосипедными и водными маршрутами. Всего таких маршрутов будет шесть.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Маршруты проверены и утверждены, особое внимание уделено радиационно-дозиметрическомe контролю", – пишут в сообщении.

Участок реки Припять к северу от ЧАЭС к государственной границе. Фото: Дениса Вишневского

Всего будет действовать пять водных и один велосипедный маршрутов, а именно:

№14: Река Уж – река Припять – Чернобыль

№15: Река Днепр – река Припять – река Днепр – село Теремцы

№16: Река Днепр – река Припять – Чернобыль

№17: Река Днепр – река Припять – Железнодорожный мост

№18: Река Днепр – река Припять – река Брагинка – село Ладыжичи

веломаршрут КПП "Зеленый мыс" – село Оташев – село Куповатое – село Опачичи

Читайте также: "Мощный магнит" для туризма – Зеленский раскрыл масштабные планы на Чернобыль

Реклама

Участок реки Припять к северу от ЧАЭС к государственной границе. Фото: Дениса Вишневского

"Благодаря этим маршрутам можно будет увидеть привычные чернобыльские места с необычного ракурса и открыть для себя новые интересные тропы и местности", – добавляют в агентстве.

Участок реки Припять к северу от ЧАЭС к государственной границе. Фото: Дениса Вишневского

Ранее мы сообщали, что в Чернобыльской зоне отчуждения будет построена крупная ветровая электростанция, а из поврежденных пожарами деревьев будет производиться водород.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.