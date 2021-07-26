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В день Крещения Киевской Руси перекроют центр Киева. Где не проехать

26 июля, 15:48

Виктория Барановская

На 12 центральных улицах ограничат движение транспорта – проходить это будет в два этапа

Часть улиц перекроют с 6 утра, а часть с 14:00 / Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 27 июля, в Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси перекроют центр столицы.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

С 6:00 перекроют:

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С 14:00 перекроют:

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Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину. Движение было заблокировано.

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