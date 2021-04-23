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В Днепровском районе Киева грузовик перекрыл трамвайные пути (фото)

23 апреля, 14:07

Ольга Кравченко

Это произошло прямо возле рынка "Юность"

В Киеве в Днепровском районе 23 апреля грузовик застрял на трамвайных путях.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

ЧП произошло около рынка "Юность".

"А почему бы грузовику не поехать по трамвайным путям и застрять там? На мелкие кусочки надо резать подобным водителям их водительское удостоверение", – пишут в Сети.

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Онлайн-карта Google показывает, что на месте образовалась пробка. Пока неизвестно связана ли она с происшествием.

Ранее мы сообщали, что в Харькове произошло тройное ДТП. На месте происшествия погиб 27-летний водитель Daewoo Lanos.

Также напомним, в Одессе столкнулись три автомобиля.

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Киев трамвай грузовик юность Днепровский район

Источник: Сегодня

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