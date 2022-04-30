В Гостомеле закроют кладбища – причина

Людям запретили ходить на кладбища / Коллаж "Сегодня"
В Гостомеле Киевской области кладбища на поминальные дни будут закрыты. Все из-за опасности минирований.
Об этом сообщил начальник Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко, пишет УНН.
"Я всех прошу сегодня не приближать встречу с теми, кого вы хотите поминать. Совместно с районной военной администрацией нами принято решение в нашем районе закрыть все кладбища на поминальные дни, отсрочить их (посещение кладбищ. – Ред.) на определенный срок до разминирования, прежде чем станет безопасно", – говорит Тарас Думенко.
В Тростянце российские оккупанты заминировали кладбище
В городе Тростянце Сумской области, который освободили от российских войск, оккупанты заминировали множество объектов, среди которых – кладбище. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много заминированных объектов, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище", – рассказал Живицкий.
Он добавил, что местный житель нарвался на растяжку на обочине дороги и погиб. Кроме того, в городе собака спасла жизнь своей хозяйке – побежала вперед и тоже попала на растяжку, мина взорвалась.
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