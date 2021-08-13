В Херсонской области грузят баржу с арбузами на Киев – какой будет цена (видео)

13 августа арбузы загрузят на баржу и отправят в Киев. Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области готовят к отправке баржу с арбузами в Киев. По Днепру продукт доставляют уже пятый год подряд. Однако цена на него будет выше, чем в 2020-м.

Об этом "Сегодня" рассказал фермер Александр Синенко.

По его словам, к вечеру 500 тонн арбуза погрузят на баржу, через пять дней она доберется до столицы. Речным транспортом доставлять этот продукт безопаснее, поскольку арбузы не "прыгают" по ямам на дороге. В итоге практически все арбузы доставляют в целостности.

Синенко добавил, что в этом году арбузы сладкие, поскольку лето было жарким.

Реклама

Сколько стоит арбуз с баржи?

В этом году цена такого арбуза в супермаркетах будет в два раза выше, чем прошлом году – не менее 6 гривен за килограмм.

Цена поднялась из-за того, что урожайность в 2021 году меньше на 20%. Весна была слишком прохладной для роста арбузов, а в начале лета было много дождей.

Как выбрать арбуз:

Арбуз должен быть среднего размера и весить примерно 6-9 килограмм.

Спелый плод при стуке будет давать звонкий звук. Пятно на боку должно быть желтым или оранжевым, размером 5-10 сантиметров.

У спелого арбуза хвостик хрупкий и легко ломается, а у незрелого плода – более мягкий.

Цвет корки арбуза должен быть контрастным, это свидетельствует о спелости плода.

Также читайте другие новости по теме: