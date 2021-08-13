В Херсонской области грузят баржу с арбузами на Киев – какой будет цена (видео)

13 августа арбузы загрузят на баржу и отправят в Киев. Коллаж "Сегодня"
В Херсонской области готовят к отправке баржу с арбузами в Киев. По Днепру продукт доставляют уже пятый год подряд. Однако цена на него будет выше, чем в 2020-м.
Об этом "Сегодня" рассказал фермер Александр Синенко.
По его словам, к вечеру 500 тонн арбуза погрузят на баржу, через пять дней она доберется до столицы. Речным транспортом доставлять этот продукт безопаснее, поскольку арбузы не "прыгают" по ямам на дороге. В итоге практически все арбузы доставляют в целостности.
Синенко добавил, что в этом году арбузы сладкие, поскольку лето было жарким.
Сколько стоит арбуз с баржи?
В этом году цена такого арбуза в супермаркетах будет в два раза выше, чем прошлом году – не менее 6 гривен за килограмм.
Цена поднялась из-за того, что урожайность в 2021 году меньше на 20%. Весна была слишком прохладной для роста арбузов, а в начале лета было много дождей.
Как выбрать арбуз:
- Арбуз должен быть среднего размера и весить примерно 6-9 килограмм.
- Спелый плод при стуке будет давать звонкий звук. Пятно на боку должно быть желтым или оранжевым, размером 5-10 сантиметров.
- У спелого арбуза хвостик хрупкий и легко ломается, а у незрелого плода – более мягкий.
- Цвет корки арбуза должен быть контрастным, это свидетельствует о спелости плода.
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